Auch in diesem Jahr sind wieder Tausende Menschen in Deutschland mit Nacktbildern erpresst worden.

Zu dem Ergebis kommt eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei den Landeskriminalämtern. In einigen Bundesländern rechnet die Polizei mit einem Anstieg der erfassten Fälle. 2023 waren bundesweit 2000 Opfer von Sextortion registriert worden.

Laut dem Landeskriminalamt in Hessen sind die Zahlen allein aber nicht aussagekräftig. Zum einen, weil sich viele Opfer schämen oder aus Sorge vor möglichen Konsequenzen lieber das Lösegeld zahlen und die Erpressung nicht melden. Zum anderen, weil in der Statistik nur die Fälle auftauchen, in denen die Täter und Täterinnen in Deutschland aktiv sind. Oft handelt es sich aber auch um kriminelle Banden aus dem Ausland. Sie bringen zum Beispiel Leute in einem Video-Chat dazu, sich auszuziehen, und drohen dann mit der Veröffentlichtung der Bilder.

Auch Studien deuten darauf hin, dass Sextortion häufiger ist als oft gedacht. Laut einer Umfrage in zehn Ländern ist offenbar jeder oder jede siebte Erwachsene schon mal Opfer geworden.