In der Schule wird das Thema immer noch ziemlich unvollständig besprochen. Das zeigt ein großes Forschungsprojekt unter Lehrerinnen und Lehrern und Lehramts-Studierenden.

Fast 2000 haben in Fragebögen angegeben, wie gut sie in Sachen Sexual-Aufklärung und sexuelle Gewalt ausgebildet wurden. Nur 20 Prozent sagten, dass sie im Studium etwas über sexuelle Bildung gelernt haben. Acht Prozent sind auf das Thema sexuelle Gewalt vorbereitet worden. Die meisten sagten, dass sie selbst überlegen müssen, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern darüber sprechen.

Schwerpunkte in der Schule sind beim Thema Sex vor allem biologische Aspekte und Verhütung. Die Universität Leipzig hat auf Grundlage der Befragung jetzt einen Sexual-Lehrplan für angehende Lehrkräfte entwickelt. Der wird erstmal mit Lehramts-Studierenden an der Uni Leipzig getestet und könnte danach auch in anderen Universitäten angewendet werden.