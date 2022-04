Ein Max-Planck-Forschungsteam hat festgestellt, dass sich sexuelle Erregung in der ausgeatmeten Luft nachweisen lässt.

Die Forschenden ließen zwölf Männer und zwölf Frauen in einem Labor kurze Clips von Erotikfilmen und anderen Videos schauen. Dabei maßen sie die Erregung, etwa über einen Temperaturanstieg an den besser durchbluteten Genitalien, und analysierten die Atemluft. Mit dem Start der Pornos veränderten sich die chemischen Verbindungen in der Atemluft - bei einer Probandin fand sich das Glückshormon Dopamin, und bei den Männern weitere Botenstoffe, die mit erotischen Gefühlen in Verbindung gebracht werden.

Allerdings waren die Ergebnisse bei den Frauen weniger eindeutig - was darin liegen könnte, dass nicht alle Probandinnen die Pornos erregend fanden. Deswegen planen die Forschenden jetzt größere Studien. Sie wollen auch herausfinden, inwieweit wir diese chemischen Signale in der Luft wahrnehmen - auch bei anderen Emotionen. Die Studie ist im Fachjournal Scientific Reports erschienen.