Stress ist ein Sex-Killer, besonders für Frauen.

Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Psychoneuroendocrinology. Dafür haben 63 junge Männer und Frauen in Beziehungen zwei Wochen lang mehrfach am Tag Angaben zu ihrem Stresslevel, ihrem sexuellen Verlangen und ihrer Erregung gemacht. Genauso oft gaben sie Speichelproben ab, um das Level vom Stresshormon Cortisol zu bestimmen. Hinzu kamen Messungen nach jeder sexuellen Aktivität.

Ergebnis: Je gestresster die Testpersonen waren, desto weniger Lust und Erregung verspürten sie. Besonders deutlich war der Effekt bei Frauen – sowohl beim subjektiven Stressgefühl als auch beim Hormon Cortisol.

Die Studie hat nur gesunde, heterosexuelle und kinderlose Menschen zwischen 18 und 35 einbezogen. Wie sich Stress in anderen Gruppen auf die Sexualität auswirkt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.