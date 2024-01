Humane Papillomviren sind sexuell übertragbar - die meisten Menschen infizieren sich mindestens einmal in ihrem Leben damit.

Oft ist der Verlauf symptomlos. Aber HP-Viren können auch Tumore verusachen - zum Beispiel im Rachen, am After, an den Geschlechtsorganen und speziell bei Frauen auch im Gebärmutterhals.

Die Weltgesundheitsorganisation hat das Ziel, bald Gebärmutterhalskrebs auszurotten. Das ist in Deutschland aber kaum machbar, sagt das Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Denn dazu müssten mindestens 90 Prozent der 15-jährigen Mädchen gegen HPV geimpft sein. Die Quote liegt aber weit darunter, bei gut 50 Prozent. Bei Jungen ist die Quote noch niedriger, bei unter 30 Prozent.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt so eine Impfung allen Kindern ab 9 Jahren. Sie ist allerdings freiwillig. Weil die Quote so niedrig ist, rät das Krebsforschungszentrum, die Impfung auch in Schulen anzubieten. In anderen Ländern sei die Impfquote dadurch stark gestiegen.