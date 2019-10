Gut neun Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind einer neuen Studie zufolge am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden, und zwar innerhalb der letzten drei Jahre.

Die Befragung ist repräsentativ und im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes erstellt worden. Von den befragten Frauen sagten 13 Prozent, dass sie sexuelle Belästigung im Job erlebt hätten. Bei den Männern waren es fünf Prozent. Meistens ging es um verbale Belästigungen, wie Sprüche oder Witze. Fast ein Drittel der Betroffenen sagten aber auch, dass sie unangemessen berührt oder bedrängt wurden.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen gab an, dass die sexuelle Belästigung von Kunden, Patienten oder Klienten ausging. Dahinter folgen Vorgesetzte und Kollegen. Am stärksten von sexueller Belästigung betroffen sind laut Befragung Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialberufen.