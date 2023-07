Grabschen unter 10 Sekunden ist keine Straftat - wegen dieser Entscheidung eines Gerichts gibt es in Italien Aufregung.

Wie die BBC berichtet, geht es um einen Fall in Rom - eine 17-Jährige war an ihrer Schule von einem Hausmeister unter anderem an den Po gefasst worden. Sie hatte den Mann dann wegen sexueller Nötigung angezeigt. Im Prozess wurde er freigesprochen - Begründung: Es war kein Verbrechen, da der Vorfall nur wenige Sekunden dauerte.

Vor allem in sozialen Medien reagieren viele junge Menschen jetzt empört. In Italien trendeten die Hashtags #10secondi und #palpatabreve (kurzes Betatschen). Unter anderem in Videos wird gezeigt, wie lange zehn Sekunden bei solchen Taten sein können.