Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bleibt weltweit ein großes Problem.

Das zeigen Zahlen im Fachmagazin The Lancet. Demnach haben 2023 gut jede fünfte Frau und gut jeder siebte Mann vor dem 18. Lebensjahr sexuellen Missbrauch erlebt. Die Forschenden unter anderem von der Uni Washington sagen, dass generell mehr Fälle in reicheren Ländern bekannt sind - möglicherweise, weil in ärmeren Ländern Daten fehlen. Allerdings gehen die Forschenden auch in reicheren Ländern von einer hohen Dunkelziffer aus - zum Beispiel, weil Opfer sich schämen über den Missbrauch zu sprechen oder das Trauma Erinnerungslücken ausgelöst hat.

Die Forschenden haben Gesundheitsdaten der letzten gut 40 Jahre ausgewertet. Die Opferzahlen haben sich seit 1990 nicht verändert. Darum fordert das Team, dass schärfere Gesetze erlassen werden und Opfer leichter an Hilfe kommen. Kinder und Jugendlichen mit Missbrauchserfahrung haben ein erhöhtes Risiko für einige psychische und körperlicher Erkrankungen, ihre soziale Entwicklung ist oft gestört und sie haben schlechtere Chancen in der Schule und später im Job.