Junge Menschen in der Großstadt nutzen geliehene E-Tretroller am häufigsten.

Fast 43 Prozent der 18- bis 25-Jährigen haben bei einer Umfrage gesagt, dass sie sich schon mal einen geliehen haben. Die Befragung hat eine Unternehmensberatung in den fünf größten deutschen Städten gemacht. Bei den 26- bis 35-Jährigen liegt der Anteil derer, die schon einmal mit einem elektischen Tretroller gefahren sind, schon deutlich niedriger - nämlich nur noch bei knapp 29 Prozent. Die Umfrage hat auch ergeben, dass die Tretroller eher selten das Autofahren ersetzen. Viele nutzten sie nach eigenen Angaben anstelle von Bus und Bahn.

Einen großen Zuwachs gibt es bei der Nutzung eines anderen elektrisch betriebenen Fahrzeugs, nämlich bei Elektromotorrollern. Einer Studie zufolge ist ist die Zahl der ausleihbaren Scooter in diesem Jahr weltweit gestiegen - um gut 160 Prozent auf 66.000 Stück. Europa führt den Trend nach einem Report des Berliner Start-ups Unu an. Mehr als 80 Prozent der Städte, in denen es Elektromotorroller zum Leihen gibt, sind demnach in Europa. Die meisten sind hier in Madrid, Barcelona, Paris und Mailand unterwegs. Dann folgt Berlin als deutsche Leih-Scooter-Hauptstadt.