Umweltverschmutzung ist laut einer neuen Studie das Thema, das den 12- bis 25-Jährigen in Deutschland gerade am meisten Sorgen macht.

Jeder und jede dritte Befragte der neuen Shell-Jugendstudie gab an, dass es einem Angst mache. Bei der letzten Studie vor vier Jahren war es noch das Thema Terrorismus.

Laut der Studie interessierten sich 12- bis 25-Jährige in den letzten Jahren immer mehr für politische Themen - aber auch der Wert umweltbewussteres Leben gewinne in der Generation an Bedeutung.