Die kleine Shetland-Insel Unst war bisher vor allem bekannt für ihre unberührte Natur - aber ab nächstem Jahr sollen dort Raketen starten.

Denn auf Unst wurde ein privater Weltraumbahnhof eingerichtet - Saxavord - der jetzt als erster in Großbritannien eine Genehmigung für vertikale Raketenstarts ins All bekommen hat. Ausgesucht wurde dieser Ort als Raketenbahnhof im Jahr 2017, weil von dort Trägerraketen mit hohem Ladegewicht starten können, sodass für Menschen am Boden das geringste Risiko besteht - denn es ist dort einfach sehr abgelegen. Unst ist nämlich die nördlichste aller bewohnten Inseln von Großbritannien, hat aber nur rund 650 Einwohnerinnen und Einwohner, und der Weltraumbahnhof liegt ganz in ihrem Norden. Wenn von dort Trägerraketen starten, dann müssen sie nicht über bewohntes Gebiet fliegen. Und falls mal was schiefgehen sollte, würden Trümmerteile keine Häuser oder Menschen treffen.

Auch deutsche Unternehmen haben angekündigt, dass sie den neuen Weltraumbahnhof auf Unst nutzen wollen - und zwar, um kleinere Satelliten ins All zu bringen.

Wikinger, Air Force, Raketen

Früher war die Insel mal ein Außenposten der Wikinger. Während des Zweiten Weltkriegs und kurz danach hatte die britische Royal Air Force dort einen Stützpunkt. Bis 2006 betrieb sie noch eine Radar-Station.

Unst ist einer von mehreren geplanten so genannten Spaceports in Großbritannien: Ein weiterer liegt in Schottland, ein anderer in Cornwall. Dort war Anfang des Jahres der erste Start eines umgebauten Jumbojets als fliegende Startrampe gescheitert.