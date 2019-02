In Sibirien haben Wilderer offenbar mehr als 10.000 Rentiere erschossen.

Die Organisation WWF sagt, dass das Fleisch und die Geweihe der Tiere in mehreren Lastwagen in der russischen Teilrepublik Jakutien entdeckt wurden.

Tundra-Rentiere werden seit Jahrtausenden gejagt. Die Umweltschützer sagen, dass die Wilderei in den letzten Jahren aber stark zugenommen hat. Sie warnen, dass die Population in Verbindung mit dem Klimawandel schnell verschwinden kann. Nach Angaben der örtlichen Behörden gibt es zur Zeit noch etwa 400.000 Rentiere. Die Zahl sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Die Tiere werden erschossen, wenn sie die Flüsse durchschwimmen oder die Geweihe in der Zeit einfach abgesägt, so der WWF. Die Geweihe würden zu Pulver verarbeitet und als vermeintliches Heilmittel verkauft, vor allem nach China. Zungen und Fleisch sind als Delikatessen gefragt.