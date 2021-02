In alten Mammut-Zähnen haben Forschende die bisher älteste DNA der Welt gefunden.

Die DNA ist ihnen zufolge möglicherweise bis zu 1,65 Millionen Jahre alt. Das internationale Forschungsteam mit Beteiligung der Uni Potsdam hatte drei Mammut-Zähne untersucht, die in den 1970er Jahren in Sibirien gefunden worden waren. Wenn Überreste von Tieren sehr alt sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass darin noch DNA zu finden ist. Aber: die Mammutzähne waren dauerhaft im Permafrostboden eingefroren - und deshalb war noch etwas von der DNA erhalten. Die Analyse zeigte: Welche Mammuts damals wo lebten, ist wohl anders, als bisher vermutet wurde. Und: Auch schon sehr frühe Mammuts waren gut an Kälte angepasst.