Wer in einer sicheren Gegend wohnen möchte, sollte versuchen zwei Dinge herauszufinden:

1. Wie sehr vertrauen die Menschen in der Nachbarschaft einander?

2. Wie viele Hunde gibt es?

So lassen sich die Ergebnisse einer Untersuchung von Soziologie-Forschenden der staatlichen Uni in Ohio zusammenfassen. Dafür haben sie sich die Kriminalitätsstatistiken in fast 600 Gegenden in der Stadt Columbus über drei Jahre angesehen. Zusätzlich haben sie Daten ausgewertet dazu, wie viele Leute dort einen Hund hatten und Umfrageergebnisse dazu, wie sehr sich die Leute Menschen in ihrem Viertel trauten.

Heraus kam, dass es dort, wo die Leute viel Vertrauen in andere hatten, weniger Morde, Überfälle und Fälle von schwerer Körperverletzung gab als in Gegenden, in denen sich die Leute weniger vertrauten. Hatten die Menschen da auch noch viele Hunde, gab es noch weniger Verbrechen. Hunde waren außerdem verbunden mit weniger Einbrüchen - auch da, wo sich die Leute nicht so vertrauten.

Die Forschenden meinen, dass dieser Effekt stark damit zu tun hat, dass Menschen regelmäßig mit ihren Hunden Gassi gehen. Sie wüssten dann eher, was in ihrem Viertel los ist - und wirkten abschreckend auf mögliche Verbrecher.