In der U-Bahn von New York soll es nach Sorgen um mehr Gewalttaten mehr Kameras in den Waggons geben.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, hat angekündigt, dass bis 2025 alle Subway-Waggons je zwei Kameras bekommen sollen. Auch an den U-Bahn-Stationen sollen weitere Kameras installiert werden - dort gibt es schon mehr als 10.000. Das Ganze kostet rund 5,5 Millionen US-Dollar.

In New York gab es in letzter Zeit vermehrt Diskussionen um die Sicherheit im Subway-Netz, auch der aktuelle Bürgermeister, Eric Adams, hatte im Wahlkampf auf das Thema Kriminalitätsbekämpfung gesetzt. Die New York Times zitierte im August Polizeistatistiken, nach denen die Zahl der Straftaten aktuell etwa auf dem Niveau von 2019 liegt - allerdings bei deutlich weniger Fahrgästen, was unter anderem an der Corona-Pandemie liegt. New Yorks Gouverneurin sagte, für eine Rückkehr der Menschen ins U-Bahn-System sei Sicherheit wichtig.