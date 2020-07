Die chinesische Videoplattform Tiktok hat angekündigt, ihre App in Hongkong zu stoppen.

Nur noch die zensierte Version Douyin soll bleiben. Sie ist auch in China verfügbar. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das habe man angesichts der aktuellen Ereignisse beschlossen. Wohl eine Anspielung auf das neue umstrittene Sicherheitsgesetz aus China. Tiktok hatte früher schon einmal gesagt, man wolle keine Daten an chinesische Behörden weitergeben und auch keine Inhalte zensieren. Vor Tiktok hatten mehrere Socialmedia-Firmen entschieden, ihre Dienste in Hongkong zu überprüfen.

In Hongkong gilt seit letzter Woche ein neues Sicherheitsgesetz, das weltweit für viel Kritik gesorgt hat und China mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone sichert. Auch Medienunternehmen können darüber zur Verantwortung gezogen werden.