so eine Sicherheitslücke haben Forschende der Ruhr-Uni Bochum jetzt beim Mobilfunkstandard LTE entdeckt: Im Test konnte ein Hacker die Identität fremder Personen annehmen und in deren Namen kostenpflichtige Dienste buchen, die dann per Handyrechnung bezahlt wurden. Das funktionierte, weil zwischen Handy und Basisstation zwar verschlüsselte Datenpakete verschickt werden, die aber abgefangen und manipuliert werden können.

So könnten auch Kriminelle Nachrichten entschlüsseln und Befehle an das Handy schicken. Sie könnten zum Beispiel Abos für Streamingdienste abschließen, Serien streamen, aber bezahlen müsste der oder die Besitzerin des Handys. Laut den Forschenden könnten Angreifende mit der geklauten Identität auch verbotene Uploads ins Netz stellen.

Von der Sicherheitslücke betroffen sind laut Ruhr-Uni Bochum alle Geräte, die LTE verwenden - also so gut wie alle Handys und Tablets und auch einige vernetzte Haushaltsgeräte. Um die Lücke auszunutzen, müssen Kriminelle in der Nähe des Opferhandys und der Basisstation sein. Geschlossen werden kann die LTE-Sicherheitslücke nur mit einem veränderten Hardware-Design.

Die Forschenden wollen erreichen, dass das im neuen Mobilfunkstandard 5G nicht passiert.