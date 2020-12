Mittlerweile sind viele Dinge mit dem Internet verbunden, auch in wichtigen Bereichen, wie Industrie oder Medizin. Doch in diesen vernetzten Bereichen hat ein US-Forschungsteam eine Serie von neuen Sicherheitslücken entdeckt. Betroffen sind zum Beispiel vernetzte Industrie-Steueranlagen und Medizingeräte. (Die Schwachstellen werden mit dem Namen "Amnesia 33" zusammengefasst.) Laut einem kalifornischen Sicherheitsunternehmen sind Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt betroffen. Angreifer können über die Lücken Daten stehlen, Systeme überlasten oder die Geräte kontrollieren.

Auch mit dem Internet verbundene Kameras sind betroffen, Strichcodelesegeräte, Audiosysteme für den Einzelhandel und Geräte in Krankenhäusern. Die Hersteller wurden schon vor einigen Monaten auf die Lücken hingewiesen.

Im Juni war schon eine ähnliche Sicherheitslücke aufgefallen, damals unter dem Namen "Ripple20".

Das Problem: Eine Lücke in einem einzigen vernetzten Gerät kann die Sicherheit des gesamten Netzwerks zum Einsturz bringen. So wurde vor rund vier Jahren die Finanzabteilung eines Casinos in Las Vegas gehackt. Die war eigentlich gut gesichert. Im lokalen Netzwerk des Hauses befand sich aber auch ein schlechter gesichertes mit dem Internet verbundenes Aquarium. Darüber gelang der Hack.