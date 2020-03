Dieses Statement stammt von einem US-Archäologen, der sich gemeinsam mit seinem Team angeschaut hat, was passiert ist, als Menschen vor etwa 7500 bis 5000 Jahren sesshaft wurden. Für die Studie wurde die Bevölkerungsentwicklung und ihre Verteilung im Osten Nordamerikas untersucht.

Demnach zeigt sich der "Allee-Effekt": Wo Menschen in Siedlungen zusammen kommen, steigt die Kooperation untereinander, aber auch die Konkurrenz. Das hat erst einmal einen positiven Einfluss auf den Einzelnen. Denn in einer Gruppe lassen sich zum Beispiel Getreidefelder besser verteidigen. Dieser Effekt kann sich aber auch ins Negative verkehren. Den Archäologen zufolge gibt es kurz nach dem Sesshaftwerden der Menschen in Nordamerika einen Anstieg der Gewalt. Als Beleg führen sie Skelette an, denen Kopf, Hand oder Schädeldecke fehlte.