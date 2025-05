Vermisste Wanderin überlebt wochenlang im Schnee

In den USA ist eine vermisste Wanderin gefunden worden.

Die 28-Jährige hat nach Behördenangaben knapp drei Wochen lang allein in den tief verschneiten Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien überlebt. Es war kalt und die Schneedecke war teilweise über drei Meter dick. Ihre Eltern hatten Tiffany Slayton Ende April als vermisst gemeldet, weil sie eine Woche nichts von ihr gehört hatten.

Sie selbst sagt, dass sie bei ihrer Solo-Camping-Tour von schlechtem Wetter überrascht wurde. Später wurde sie auch von einer Lawine getroffen. Danach war fast ihre komplette Ausrüstung weg. Sie hatte noch ein Messer und ein paar Snacks. Getrunken hat sie geschmolzenen Schnee.

Gefunden wurde Tiffany etwa 30 Kilometer vom Unglücksort entfernt - in einer Hütte eines Urlaubsressorts. Die Besitzer hatten nach der letzten Saison die Türen nicht abgeschlossen als Zuflucht für Wanderer, weil es in der Region oft Schneestürme gibt. Die Behörden sagen, dass das Tiffany wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Sie hatte die Hütte in so einem Schneesturm erreicht und nur ein paar Stunden bevor die Besitzer wiederkamen, um alles für die neue Saison fit zu machen. Die sagen: Tiffany wäre aus der Hütte gekommen und wollte einfach nur umarmt werden.