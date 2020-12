Das Silicon Valley verliert einen weiteren IT-Giganten an Texas.

Der Software-Konzern Oracle verlegt seinen Hauptsitz von Kalifornien in die texanische Hauptstadt Austin. Im Geschäftsbericht heißt es, man erhoffe sich dadurch bessere Wachstumschancen und mehr Flexibilität für die Mitarbeitenden.

Anfang des Monats hatte schon Hewlett Packard seinen Umzug nach Texas angekündigt, allerdings nach Houston. Vor kurzem hat auch Tesla-Chef Elon Musk gesagt, dass sein Wohnsitz jetzt in Texas liegt.



Texas buhlt schon länger um die Tech-Firmen in Kalifornien. Ein Teil von Austin hat schon den Spitznamen Silicon Hills. Pluspunkte sind dabei, dass in Texas keine Einkommensteuer anfällt und dass die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Die Mieten im Silicon Valley sind dagegen sehr teuer geworden.