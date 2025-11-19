In Berlin wird es jetzt doch eine große Silvesterparty am Brandenburger Tor geben.

Die bisher übliche Silvesterfeier mit Bühnenshow gibt es zwar nicht mehr, dafür aber eine Party mit DJs und Feuerwerk. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sagte, dass es um 22 Uhr losgeht. Um Mitternacht ist ein über sieben Minuten langes Feuerwerk geplant, das live in der ARD übertragen werden soll. Früher hatte das ZDF übertragen, das zeigt in diesem Jahr eine Feier aus Hamburg.

Für die Party gibt's ab nächstem Monat rund 20.000 kostenlose Tickets.