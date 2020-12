Um Mitternacht an einem Strand in Rio de Janeiro stehen und das große Feuerwerk beobachten - so starten viele Menschen dort normalerweise ins neue Jahr. Die Corona-Pandemie verändert aber auch das.

In Rio de Janeiro in Brasilien werden zu Silvester alle Strände geschlossen. Sogar die Zufahrten werden blockiert. Wer in das Gebiet muss - zum Arbeiten zum Beispiel - braucht einen Nachweis. Bisher hatte die Stadtverwaltung die Strandsperre nur für die berühmte Copacabana angekündigt - da ist normalerweise das Feierzentrum an Silvester. Keine Live-Events, auch keine Streams Viel hätte man dieses Jahr auch nicht gesehen - das große Feuerwerk in Rio, für das normalerweise Millionen von Touristen kommen, ist abgesagt. Auch ursprünglich geplante Live-Streams von Konzerten und DJ-Sets wird es nicht geben.