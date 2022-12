Ein öffentliches Feuerwerk an Silvester für die ganze Stadt - und die private Böllerei bleibt verboten.

Das fordert ein Verband von Augenärztinnen und Ärzten, der DOG. Er befragt seit sechs Jahren immer nach Silvester Menschen in Krankenhäusern zu Augenverletzungen. In einer zusammenfassenden Studie kam jetzt raus, dass während der privaten Böllerverbote in den letzten beiden Corona-Jahren die Zahl der ernsthaften Augenverletzungen stark zurückgegangen ist. Statt bundesweit rund 500 Fälle gab es nur noch knapp 80. Außerdem hatte sich in all den Jahren nur eine Person jemals bei einem öffentlichen Feuerwerk - und das auch nur leicht - verletzt. Alle anderen beim privaten Böllern, selbst durch zertifizierte Feuerwerkskörper mit dem CE-Siegel.

Der Verband bereitet gerade eine Bundestagspetition vor, die privates Feuerwerk durch ein kommunales ablösen will.