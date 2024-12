In Athen und auf Zypern gibt es zum Jahreswechsel ein stilles Feuerwerk.

Licht und Farben statt Krach

Anders als in herkömmlicher Pyrotechnik sind in der stillen Pyrotechnik andere Chemikalien enthalten. Die erzeugen beim Verbrennen weniger Gasdruck, wodurch es nicht so laut wird. Das ist auch gut für die Umwelt, weil weniger giftige Stoffe freigesetzt werden.



Zusätzlich setzen Athen und die zyprische Stadt Limassol auch Drohnen ein. Der Fokus liegt dabei auf Licht- und Farbeffekten.