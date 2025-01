Das Silvesterfeuerwerk hat in Deutschland zu besonders hohen Feinstaubwerten geführt - vor allem im Süden.

Laut dem Deutschen Wetterdienst hat dazu auch die Wetterlage beigetragen: denn durch kalte Luft unten und wärmere, trockene Luft oben habe es windstille Verhältnisse und wenig Luftaustausch gegeben, sodass kaum Feinstaubpartikel aus der Luft abtransportiert wurden.

In München wurden zum Beispiel an der Messstation Landshuter Allee teilweise bis zu 714 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen - zum Jahreswechsel 2021/22 waren es an derselben Messstation nur 62 Mikrogramm pro Kubikmeter gewesen. Damals gab es wegen der Coronapandemie ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper.