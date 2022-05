Die anhaltende Wirtschaftskrise in Simbabwe wirkt sich offenbar auch immer mehr auf das Gesundheitssystem aus.

Regionale Medien berichten, dass es für die Menschen in dem Land im Süden von Afrika schwieriger geworden ist, an eine medizinische Behandlung zu kommen. Im staatlichen Gesundheitssektor ist die für Kranke in der Regel kostenlos. Dort fehlt es aber an Medikamenten. Private Behandlungen kann sich in Simbabwe kaum jemand leisten.

Mit Kräutern vom Straßenstand gegen Krebs und Aids

Von dieser Situation profitieren offenbar sogenannte Kräuterheiler, die ihre Mischungen am Straßenrand verkaufen. Nach Medienberichten werden die immer gefragter. Ein Kräuterheiler hat einem Online-Magazin bestätigt, dass zum Beispiel HIV- und Krebspaptienten zu ihm kommen. Einer der Patienten sagte dem Magazin: Kräuter von den Straßenhändlern zu kaufen sei besser, als gar keine Behandlung.

Vor fünf Jahren hatten viele Menschen in Simbabwe den Sturz des autoritär regierenden Präsidenten Robert Mugabe gefeiert. Seine Absetzung sollte einen Schlussstrich ziehen unter Themen wie Arbeitslosigkeit und Armut. Doch auch unter Mugabes Nachfolger bleibt die Lage angespannt.