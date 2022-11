Sich einfach mal auszusprechen, kann richtig gut tun.

Doch für viele Menschen ist es nicht möglich, dafür in eine psychologische Praxis zu gehen und sich professionelle Hilfe zu holen. Erst recht nicht in ärmeren Ländern, in denen es am Gesundheitssystem scheitert. Ein Psychiater in Simbabwe will solche entlastenden Gespräche aber für viele Menschen möglich machen. Er bringt deshalb älteren Frauen Grundlagen der Verhaltenspsychologie bei. Sie sitzen dann auf öffentlichen Parkbänken, stellen Fragen und hören zu. Rund 1000 solcher Angebote gibt es in Simbabwe schon - viel mehr, als es Psychologen im Land gibt.

Die Weltgesundheitsorganisation unterstützt das Programm der "Freundschaftsbänke". Während der Fußball-WM soll die Idee auch nach Katar exportiert werden. 32 Bänke werden dann aufgestellt, auf denen Menschen sich aussprechen dürfen - symbolisch eine für jedes Team, das teilnimmt.