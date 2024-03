In Simbabwe im Süden Afrikas sind womöglich Tausende Ehe-Urkunden ungültig.

Grund ist laut einem Bericht der BBC, dass das landesweit verwendete Dokument nicht dem aktuellen Stand entspricht. Denn darin steht noch ein Kapitel aus dem alten Ehegesetz, das 2022 vom Parlament aufgehoben wurde. Damit wurde unter anderem die Kinderehe verboten. Zu dem Zeitpunkt war laut Amnesty International etwa ein Drittel aller Mädchen verheiratet, bevor sie 18 wurden.

Aufgefallen ist der Fehler in der Eheurkunde der Anwaltskammer in Simbabwe. Sie schrieb daraufhin einen Warnhinweis an Anwältinnen und Anwälte. Alle Paare, die sich seit 2022 das Ja-Wort gegeben haben, sollten ihre Urkunde checken und sie gegebenenfalls vom Standesamt korrigieren lassen. Sonst könnte es zum Beispiel Probleme im Falle einer Scheidung geben. Die zuständige Behörde teilte mit, dass sie die Dokumente zwar rückwirkend ändern kann. Sie könne aber für zukünftige Hochzeiten immer noch keine Papiere aushändigen, die von vornherein korrekt sind. Dafür müsste die Regierung die Änderung von 2022 noch im offiziellen Amtsblatt veröffentlichen.