Ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam hat an diesem Beispiel in einer Studie simuliert, welche Folgen ein regionaler Atomkrieg hätte. Demnach würden die Bomben Feuer entfachen, die wiederum große Mengen Ruß in die Atmosphäre aufsteigen lassen. Von da verteilt der Wind den Rauch schnell über den ganzen Globus. Die vielen kleinen Teilchen würden dann einen Teil des Sonnenlichts von der Erdoberfläche abhalten. Die Folge wären unter anderem eine plötzliche Abkühlung um rund 1,8 Grad Celsius und acht Prozent weniger Niederschläge. Die landwirtschaftliche Produktion ginge zurück. Getreideexporte würden gekürzt, wodurch weltweit Länder unter Versorgungsengpässen zu leiden hätten. Innerhalb von vier Jahren wären die Getreidevorräte praktisch erschöpft und der internationale Handel käme zum Erliegen.

Fazit der Studie ist, dass am Ende mehr Menschen durch Unterernährung sterben könnten als durch die direkten Folgen der Atomwaffen.