Auf vielen Planeten ist es viel zu kalt oder auch zu heiß für Leben.

Und theoretisch könnte sich auch die Erde so verändern und viel heißer werden. Dabei geht es nicht um eine Erderwärmung von ein paar Grad, sondern letztlich um mehrere hundert Grad oder mehr. Forschende der Uni Genf haben in einer Studie den Runaway-Treibhaus-Effekt simuliert. Mit Runaway ist hier gemeint, dass sich der Prozess quasi selbst verstärkt und die Erde unbewohnbar macht.

Das Team hat das einmal theoretisch durchgespielt, mit der Annahme, dass die Sonneneinstrahlung so zunimmt, dass sich die Erde um zum Beispiel 20 oder 30 Grad erhitzen würde. Laut der Simulation würden dabei spezielle Wolkenmuster entstehen und die Erde könnte sich nicht mehr abkühlen. Die Ozeane würden stärker verdunsten und viel mehr Wasserdampf würde in die Atmosphäre gelangen. Der fängt die Sonnenwärme ein und macht die Erde noch heißer, was zu mehr Verdunstung führt, bis die Ozeane ausgetrocknet sind und es hunderte Grad heißer geworden ist.

Das Team schreibt, dass diese Zusammenhänge auch wichtig sind, um das Klima auf anderen Planeten zu erforschen. Dabei könnte mit Hilfe von Messinstrumenten auf die besonderen Wolkenmuster geachtet werden.