Flüge ins Nirgendwo - also ohne Ziel.

Man fliegt eine Runde und landet wieder am Startpunkt. Mit diesem Ersatzprogramm wollte Singapore Airlines in der Corona-Krise Geld verdienen. Die Idee wurde jetzt begraben - nach viel öffentlicher Kritik, unter anderem von Klimaschützern. Die Gruppe SG Climate Rally hatte an Singapore Airlines appelliert, auf solche CO2-intensiven Kurzsstreckenflüge zu verzichten. Die Airline will jetzt stattdessen anbieten, an Bord des weltgrößten Passagierflugzeugs Airbus A380 zu essen oder geführte Touren durch den Flugzeugpark des Konzerns zu buchen.

Mit den umstrittenen Flügen ins Nirgendwo hat eine der größten Airlines in Taiwan dagegen Erfolg gehabt: Anfang August hob der erste Rundflug ab. Alle 309 Sitze im Airbus waren ausverkauft. Die Fluggesellschaften argumentieren neben den Einnahmen auch für die Rundflüge, weil sie damit Rost an ihren Maschinen vorbeugen wollen.