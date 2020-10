Wie können Airlines weiter Geld verdienen, trotz Corona-Krise und weniger Reisenden?

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines hat sich ein neues Geschäftsmodell ausgedacht. Sie hat einen Flieger zum Restaurant gemacht. Die Besucher und Besucherinnen können sich aussuchen, in welcher Klasse sie sitzen und dann - mit Corona-Sicherheitsabstand - ganz normal am Platz essen und dabei auch Filme gucken. Nur dass das Flugzeug eben am Boden bleibt. Ein Essen kostet zwischen 30 und 400 Euro. Die ersten Termine waren innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Das Angebot ist so erfolgreich, dass die Airline jetzt mit zwei Terminen nachlegt.

Eigentlich hatte die Airline erst eine andere Idee zum Geldverdienen. Sie wollte Kurzstreckenflüge ohne Ziel anbieten, also einen Rundflug. Daraus wurde aber nichts, weil es Kritik von Klimaschützern gab. In Taiwan und Australien bieten Fluggesellschaften solche Rundflüge an, unter dem Motto "Sightseeing von oben". Der Verband der Fluggesellschaften schätzt, dass es dieses Jahr fast 70 Prozent weniger Flugverkehr gibt als letztes Jahr und dass viele Airlines Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssen. Singapore Airline hat angekündigt, etwa ein Fünftel der Belegschaft zu entlassen.