Einfach mal über das Meer schippern ohne festes Ziel.

In Zeiten von Corona bietet Singapur das an - und diese "Kreuzfahrten nach Nirgendwo" scheinen auch gut anzukommen. Laut dem Tourismusverband haben seit Herbst mehr als 120.000 Reisende so eine Fahrt gemacht. Insgesamt gab es 90 Kreuzfahrten ohne Zwischenstopp und Landgänge. Und dem Verband zufolge gab es keinen einzigen bestätigten Corona-Fall an Bord.

Die Nachfrage ist so groß, dass es die "Kreuzfahrten nach Nirgendwo" auch noch bis Oktober geben wird.

Singapur hat das Coronavirus mittlerweile weitgehend im Griff. Die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen ist seit Monaten konstant niedrig. Singapur hat 5,7 Millionen Einwohnende. Bislang haben sich rund 60.000 Menschen mit dem Virus infiziert, 30 Menschen sind in Verbindung damit gestorben.