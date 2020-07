Otteralarm im Präsidentenpalast

In Singapur sorgen Otter gerade für viel Aufregung.

Die Tiere sind eigentlich sehr beliebt, es gibt etwa 90 davon, in 10 Familien, die sogar Namen bekommen haben wie die "Bishan Five" oder die "Marina Bay Seven". Aber seit Corona bleiben die Otter nicht mehr so gern in ihren Revieren. Der Premierminister postete vor Kurzem ein Foto aus dem Park des Präsidentenpalasts. Dort hatten sich Otter breit gemacht. Auch die Eingangshalle eines Kinderkrankenhauses haben die Tiere besucht, und sie haben teure Fische aus dem Zierteich eines Schönheitssalons erbeutet.

Jetzt gibt es Forderungen, die Tiere mit Gummigeschossen oder lauten Sirenen zu vertreiben. Aber der Premierminister von Singapur schrieb dazu, man müsse Wege finden, miteinander zu leben.