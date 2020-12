Um zumindest etwas Geld zu machen bieten in Singapur Reedereien Trips ins Nirdendwo an - die Schiffe fahren dabei nur vor der Küste und steuern keine andere Häfen an - an Bord dürfen aber nur Einwohner und Einwohnerinnen von Singapur. Allerdings ist dieses Experiment in einem Fall jetzt schief gegangen. Ein Schiff mit 2.000 Menschen an Bord wurde unter Quarantäne gestellt, weil bei einem Passagier das Coronavirus nachgewiesen wurde. Die Menschen müssen jetzt erstmal auf dem Schiff in ihren Kabinen bleiben.

Die Menschen in Singapur dürfen seit Monaten ihr Land nicht verlassen. Weil viele offenbar das Reisen vermissen, gibt es in dem Land ungewöhnliche Angebote, zum Beispiel die Kreuzfahrten ins Nirdendwo - oder Flugzeugessen in einem geparkten Flugzeug oder im Übernachtungen im Flughafen.

Kreuzfahrten wurde im März weltweit komplett eingestellt - seit dem Sommer versuchen einige Anbieter mit strengen Corona-Konzepten wieder loszulegen. Um Kosten zu sparen haben andere Reedereien einige ihrer Schiffe aber auch schon verschrottet.