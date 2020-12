Chicken Nuggets, für die kein einziges Hähnchen geschlachtet wurde - In Singapur in Südostasien darf so etwas bald verkauft werden.

Als erstes Land weltweit hat der Stadtstaat den Verkauf von künstlich erzeugtem Hühnchenfleisch an die Verbraucherinnen und Verbraucher erlaubt, eben in Form von Nuggets. Der US-Produzent Eat Just spricht von einem Durchbruch für die Lebensmittelindustrie weltweit. Er züchtet das Laborfleisch in großen Bioreaktoren, aus Zellen, die einem Hähnchen entnommen wurden. Das Endprodukt soll ein sicheres Lebensmittel sein. Die Lebensmittelagentur in Singapur hat dafür ihr Okay gegeben. Laborfleisch soll gegenüber konventionell produziertem Fleisch Vorteile für Umwelt und Klima bringen, zum Beispiel weil der Flächenverbrauch für die Massentierhaltung und der Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan wegfallen. Bisher war das Laborfleisch allerdings viel teurer, inzwischen soll es konkurrenzfähiger sein. Konkrete Verkauspreise hat der US-Produzent bisher nicht genannt.