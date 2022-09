Wer in Flughafen-Nähe wohnt, muss sich mit dem Lärm arrangieren.

Das gilt auch für Singvögel, hat ein Forschungsteam am Flughafen Berlin-Tegel herausgefunden. Eine Studie 2016 zeigte, dass die Vögel in der Einflugschneise früher mit ihrem morgendlichen Gesang anfingen - damit sie nicht von den Flugzeugen übertönt werden. Ende 2020 wurde Tegel für den Flugverkehr geschlossen, und die Forschenden überprüften, ob die Vögel darauf reagierten, dass es wieder ruhiger ist.

Eine neue Studie zeigt nun, dass sich ein halbes Jahr später noch nicht alle Arten wieder umgestellt haben. Einige Arten in der Einflugschneise - wie Rotkehlchen oder Meisen - sangen dann schon wieder ähnlich spät wie ihre Artgenossen anderswo. Andere Vögel - wie Amseln, Singdrosseln oder Ringeltauben - waren dagegen weiter früh dran. Das Forschungsteam vermutet, dass sich durch den jahrzehntelangen Lärm die Populationen angepasst haben - und eher Frühaufsteher am Flughafen leben. Es könnte mehrere Generationen dauern, bis sich auch Amsel & Co. an die neue Ruhe angepasst haben.