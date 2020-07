Wenn ihr mal wieder zu viel am Schreibtisch sitzt oder an irgendeinem improvisierten Schreibtisch im Homeoffice, dann versucht es doch mal mit "Manspreading".

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ja nicht so höflich, die Beine weit auseinander zu spreizen. Aber am Schreibtisch könnte es für Entlastung sorgen. David Byfield, Professor an der britischen Universität South Wales, hat Tipps für langes Sitzen zusammengestellt. Entscheidend für Schmerzen ist laut neueren Forschungserkenntnissen wohl nicht, in welcher Haltung wir sitzen, sondern, wie aktiv wir während des Sitzens sind. Wer sich beim Sitzen viel bewegt, kann Schmerzen entgegenwirken. Wir können zum Beispiel einfach seitlich hin und her oder vor und zurück schaukeln oder die Beine ab und zu überkreuzen. Und Manspreading hält die Hüfte beweglich.

Alle 20 Minuten sollten wir aufstehen und kurz rumlaufen. Das hilft auch dem Gehirn - bei langem Sitzen wird das nämlich nicht mehr so gut durchblutet. Und noch mehr Tipps: Eher vorne auf der Stuhlkante sitzen. Und beim Hinsetzen mit den Armen abstützen, dann prallt der untere Rücken nicht auf dem Stuhl auf.