Reisende dürfen sich Europas aktivstem Vulkan nur noch mit Abstand nähern.

Im oberen Bereich des Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gilt jetzt ein Mindestabstand zu den Lavaströmen von 50 Metern. Der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde hat das angeordet. In Begleitung von Bergführern oder Vulkanologen sind Ausflüge weiterhin erlaubt, wenn Schutzausrüstung samt Helm getragen wird.

In den letzten Tagen waren ganze Touri-Gruppen immer näher an die Lava rangegangen, um gute Handy-Fotos zu machen. Dort gibt es immer wieder Explosionen - Bisher wurde niemand verletzt.

Der Ätna rumort

Seit Anfang des Monats rumort der Ätna wieder stärker. In den letzten Jahrhunderten ist der Vulkan mehrmals spektakulär ausgebrochen. Bei der mutmaßlich schlimmsten Katastrophe 1669 starben nach historischen Überlieferungen mehr als 20.000 Menschen. Der Ätna ist mehr als 3.300 Meter hoch. Seine Höhe ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.

