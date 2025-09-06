In kaum einem anderen Land erkranken die Menschen so oft an Haukrebs wie in Australien - dort ist jetzt rausgekommen: Einge der beliebtesten Sonnencremes bringen kaum etwas.

Das Ganze kam raus, weil eine australische Verbraucherschutzorganisation 20 Sonnenschutzmittel im Labor untersuchen ließ. 16 davon kamen nicht auf den Lichtschutzfaktor, der auf der Verpackung stand. Ein Produkt mit dem Etikett LSF 50 hatte laut Labor zum Beispiel nur einen Lichtschutzfaktor von 4.

In einem Interview mit der BBC berichtet eine Frau von ihrer Hautkrebsdiagnose - nachdem sie jahrelang nach eigenen Angaben eben jene Creme benutzt hat. Der Hersteller hat das Produkt inzwischen zurückgerufen. Mindestens vier weitere Cremes sind auch aus den Regalen verschwunden - keines davon war in dem Bericht der Verbraucherschutzorganisation erwähnt worden.

In Australien gelten vergleichsweise strenge Anforderungen an Sonnenschutzmittel. Es gibt Hinweise, warum es trotzdem zu den gefährlichen Qualitätsmängeln gekommen sein könnte. So hat zum Beispiel ein einziges Labor in den USA viele der Produkte zertifiziert, die hinterher im Test durchgefallen sind. Mehrere Ärztinnen und Ärzte warnen davor, dass das Problem auch in anderen Ländern auftreten könnte - denn in dem US-Labor werden Sonnencremes aus aller Welt zertifiziert.