Im Englischen heißt er Wolverine, Fachleute sagen Gulo Gulo, und in Deutschland wird er vor allem Vielfraß genannt.

Dieser große Marder wird 20 bis 30 Kilo schwer. In Skandinavien war er lange heimisch, dann starb er dort aber fast aus. Jetzt erholen sich die Vielfraß-Bestände langsam wieder. Die Tiere kehren in ihre alten Gebiete zurück. Forschende haben beobachtet, wie das funktioniert, weil die Regionen mittlerweile vom Menschen stark verändert wurden. Sie haben die Ausbreitung von über 2500 Vielfraßen in Schweden und Norwegen jahrelang überwacht.

Die Beobachtung zeigt, dass die Tiere ihre Nischen finden. Sie leben vor allem in den Gebirgsregionen an der norwegisch-schwedischen Grenze. Aber auch in nördlichen Nadelwäldern sind sie mittlerweile heimisch. Vor der Wiederansiedlung galten diese Gebiete eher als nicht so optimal. Weibliche Vielfraße scheinen sich auch noch weiter auszubreiten, männliche Exemplare haben ihr maximales Verbreitungsgebiet offenbar schon erreicht.