In vielen Bergregionen ist die Wintersportsaison in vollem Gange – und wenns nicht genug schneit, wird mit Kunstschnee nachgeholfen.

Das ist teuer. Ein Startup aus der Schweiz hat jetzt einen Sensor entwickelt, der die Verschwendung von Kunstschnee vermeiden soll - darüber berichtet unter anderem der ORF.



Das Gerät wird nach Herstellerangaben an einem Mast im Skigebiet angebracht und misst die Schnee-Temperatur und -Dichte und die Tiefe der Schneedecke. Diese Werte werden dann mit Daten von Erdbeobachtungssatelliten der europäischen Weltraumagentur ESA verbunden. So entstehe ein Wettermodell, mit dem man die Entwicklung der Schneedecke simulieren kann, also auch abschätzen, wie schnell sie wahrscheinlich wo schmilzt.

Wohl hohes Einspar-Potenzial

Weil so gezielt Kunstschnee nachproduziert werden kann - und zwar nur da, wo es nötig ist - kann man laut Entwickler-Unternehmen bis zu 30 Prozent künstlich hergestellten Schnee einsparen. Auf die Skigebiete in den Alpen bezogen seien das pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen.