Der Titel Weltkulturerbe gilt allgemein als besondere Ehre.

Vor über 30 Jahren wurde auch das kleine Dorf Vlkolinec in der Slowakei auf die Weltkulturerbe-Liste gesetzt. Mittlerweile sind die Menschen da nicht mehr so glücklich drüber - und wären den Titel lieber wieder los.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sagen: Seit Vlkolinec den Welterbe-Status hat, hat sich unser Dorf in ein "totes Freilichtmuseum" verwandelt. Sie kritisieren, dass zu viele Touristen kommen, um sich die rund 40 kleinen Häuschen anzugucken. Und dass viele von Touris keine Rücksicht nehmen und zum Beispiel durch Vorgärten stapfen und Fenster gucken.

Bewohner fühlen sich eingeschränkt

Laut den Dorf-Bewohnern gelten für sie selbst außerdem deutlich strengere Regeln, seit ihr Dorf zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Sie sagen zum Beispiel, dass sie kaum noch Nutztiere halten oder Felder bewirtschaften dürfen.

Dass Vlkolinec aber wieder von der Welterbe-Liste gestrichen wird, gilt als unwahrscheinlich. Sowohl die Unesco als auch die Regierung der Slowakei müssten dafür ihr Okay geben.