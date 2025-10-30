In der Slowakei sorgt ein neues Tempolimit auf Gehwegen für Spott in sozialen Medien.

Gestern hatte das Parlament in Bratislava eine Überarbeitung des Verkehrsgesetzes beschlossen. Demnach gilt auf Gehwegen innerorts bald eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h.

Zunächst hieß es, dass das Tempolimit für alle gelten soll, die in der Slowakei die Gehsteige nutzen dürfen. Das sind neben Fahrradfahrerinnen, Skatern und E-Scootern auch Fußgängerinnen und Fußgänger.

Allerdings hat nach den spöttischen Reaktionen im Anschluss ein Abgeordneter im Fernsehen klargestellt: Das Tempolimit gilt natürlich nicht für die Leute zu Fuß, sondern auf Gefährten.

Die slowakische Regierung will die Zahl der Unfälle und Verletzten auf Gehwegen reduzieren. Das Gesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Hier dazu ein Online-Bericht des öffentlich-rechtlichen Fernsehens STVR auf Slowakisch.