Immer wieder gibt es in Slowenien Kritik am öffentlich-rechtlichen TV-Sender RTV.

Medien- und Bürgerrechtsorganisationen werfen ihm vor, nicht unabhängig zu berichten. Und das liegt wohl auch an der Politik. Theoretisch kann zum Beispiel jede neue Regierung bestimmen, wer bei RTV wichtige Posten bekommt.

Die aktuelle Mitte-Links-Regierung will verhindern, dass sowas in Zukunft noch möglich ist und hatte einen Gesetzentwurf dazu verabschiedet. Dem hat eine Mehrheit der Menschen im Land jetzt in einem Referendum zugestimmt.

Früherer Regierungschef hatte kritische Medienberichte unterdrückt

Für Aufsehen hatte der frühere Regierungschef Janez Jansa gesorgt. Während seiner Amtszeit unterdrückte der Rechtspopulist oft kritische Medienberichte und griff Medienschaffende auch persönlich an. Außerdem ließ seine Partei wichtige Posten bei RTV austauschen, was zu Protesten führte.

Laut Reporter ohne Grenzen ist Slowenien in Sachen Pressefreiheit in diesem Jahr ziemlich abgerutscht - von Platz 36 auf Platz 54.