In Slowenien ist die lebensgroße Statue von Melania Trump ist seit wenigen Tagen enthüllt - und hat seitdem viel Spott erfahren.

Ein Kettensägen-Künstler hat dort die First Lady der USA aus einem Stück Holz geschnitten. Einer der netteren Ausdrücke für das Ergebnis ist "Schlumpfine", einige sehen in der Skulptur eine Vogelscheuche. Tatsächlich ist es schwierig, Melania Trump in der Statue zu erkennen. Ein Hinweis auf sie ist vielleicht das blaue Kleid, dass sie während der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten trug. Das sorgt allerdings auch für den Schlumpf-Vergleich.

Melania Trump kommt ursprünglich aus Slowenien; aus der Stadt Sevnica, wo jetzt auch die Statue steht. Das Verhältnis der First Lady zum Ort ihrer Kindheit gilt allerdings nicht als innig. Sie war seit mehr als 30 Jahren nicht mehr da.