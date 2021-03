Party, Smalltalk-Situation, die Unterhaltung ist so mittelspannend. Aber wann ist es Zeit, das Gespräch zu beenden?

Eventuell früher, als man denkt, sagt ein Psychologe der Uni Harvard. Zusammen mit Kollegen hat er Versuche dazu gemacht, wann Menschen rauswollen aus einem Gespräch. Rund 250 Teilnehmerinnern und Teilnehmer, die sich nicht kannten, sollten sich im Labor eine Dreiviertelstunde unterhalten. Sie durften das Gespräch jederzeit beenden, mussten dann aber eine andere Aufgabe erledigen. Die meisten machten klassischen Smalltalk - oft so langweilig, dass man kaum zuschauen konnte, beschreibt der Psychologe. Fast 70 Prozent der Teilnehmenden sagten hinterher, dass sie die Unterhaltung eigentlich gerne früher beendet hätten.

Wir verstecken unsere Langeweile zu gut

Jetzt ist so eine Laborsituation sehr künstlich - auf einer echten Party findet man vielleicht schneller Gesprächsthemen. Aber auch in einer Online-Befragung mit 800 Personen kam das Gleiche raus. Wenn die Befragten eine kürzliche Unterhaltung beschreiben sollten, fanden 70 Prozent sie zu lang. Die Psychologen erklären, dass Menschen aus Höflichkeit ihre Langeweile oder ihr Unbehagen verstecken. Das macht es für das Gegenüber aber schwer, einzuschätzen, ob der andere noch Spaß am Gespräch hat. Denn vielleicht will der auch nicht mehr.