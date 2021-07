Aus Langeweile ziellos auf dem Handy rumtippen - das kann ein großer Zeitfresser sein. Auf der Arbeit hat das offenbar aber noch andere Nachteile.

Ein Forschungsteam der niederländischen Radboud Universität in Nimwegen hat das in einer kleinen Studie mit 83 Teilnehmenden herausgefunden. Sie sollten bei der Arbeit jede Stunde bewerten, wie müde und gelangweilt sie sind. Gleichzeitig wurde aufgezeichnet, was sie in der Zeit mit ihrem Handy anstellten. Ergebnis: Die Teilnehmenden griffen häufiger zum Smartphone, je müder und gelangweilter sie waren. Selbst kleine Handy-Pausen machten sie aber noch müder und gelangweilter, statt für etwas Entspannung zu sorgen.