Wer zu viel am Handy hängt, sollte mal raus in die Natur gehen - den Tipp habt ihr vielleicht auch schonmal gehört.

Aber offenbar ist Natur in dem Fall nicht gleich Natur. Ein internationales Team von Forschenden aus den USA und Europa hat zwei Jahre lang die Smartphone-Nutzung von 700 Freiwilligen überwacht. Und dabei zeigte sich: Wer in der wilden Natur unterwegs war - also zum Beispiel in einem Naturreservat oder Wald - hing wirklich weniger am Handy. Bei denen, die in der Stadt kurz in einen Park oder eine andere Grünanlage gingen, wurden Anrufe und Textnachrichten dagegen mehr. Das könnte allerdings gut sein für die Pflege sozialer Beziehungen.

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass andere Studien zum Thema Smartphone-Nutzung oft auf Selbstangaben der Teilnehmenden beruhen. Ihre Untersuchung zeige dagegen die echten Daten - und dementsprechend auch, dass junge Menschen mehr als doppelt so viel Zeit an ihrem Handy hängen wie sie draußen in der Natur verbringen.

Wer sein Handy stark nutzt, riskiert Angstzustände, Depressionen und Schlafprobleme. Zeit in der Natur dagegen wirkt entspannend für Körper und Geist.